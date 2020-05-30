«Хочу тебя обнять и расцеловать»: Елена Малышева поздравила Арину Шарапову с днем рождения

Телеведущая Первого канала поздравила подругу и выразила сожаление о том, что ее праздник совпал с карантином.

Елена Малышева опубликовала в социальной сети пост, в котором поздравила подругу и коллегу с днем рождения. Арина Шарапова 30 мая отмечает свое 59-летие. Ведущая программы «Жить здорово!» отметила, что очень скучает по своей подруге, их совместным походам в кино, театр и ежегодному празднику в этот день, который устраивают для Арины друзья.

«Хочу тебя обнять и расцеловать! С днем рождения! Оставайся такой же любящей, жертвенной, честной, умеющей помогать и прощать! Целую тебя нежно! И очень люблю», — написала Малышева в своем Instagram.

Елена выразила сожаление, что нашла только одну совместную фотографию с Ариной Шараповой. Ведущая программы о здоровье не смогла вспомнить событие, но прекрасно запомнила ощущение счастья в день, когда был сделан снимок.

Редакция Teleprogramma.pro присоединяется к поздравлениям Елены Малышевой. Мы желаем Арине Аяновне всегда оставаться жизнерадостной и красивой женщиной. А также выражаем огромную признательность коллеге, которая внесла огромный вклад в развитие российского телевидения и журналистики. Творческих успехов и личных побед!