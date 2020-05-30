Евгений Миронов поделился снимком со своим возможным сыном от суррогатной матери

Актер Евгений Миронов в Instagram разместил снимок с двумя мальчиками. «В честь 20-летия фестиваля «Черешневый лес» посадили сегодня в нашем саду молодое деревце. Ждем, когда зацветет!» — отметил актер.

Между тем по одной из версий один из детей на снимке, судя по всему, тот что поменьше, не кто иной как сын актера от суррогатной матери Петя. Во всяком случае на такой версии настаивает телеграм-канал «НеМалахов».

Поклонники же актера в комментариях сходятся во мнении, что на снимке изображены племянники актера. «Как похожи племянники», «Какие чудные мальчики», «Какие они славные. Пусть деревья растут и цветут на радость».

Напомним, что слухи о рождении ребенка в семье Евгения Миронова ходят уже давно. Сам актер тщательно скрывает свою личную жизнь. Кстати, в прошлом году многие порталы написали, что сын Евгения Миронова от суррогатной матери засветился на видеозаписи с актером. Позже стало известно, что это сын его друга Александра Новина.