«Никогда на вас не женится»: Роза Сябитова поделилась житейской мудростью

Роза Сябитова опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала об отношениях мужчины и женщины. Так, популярная телесваха считает, что уже на первом свидании мужчина понимает, будут ли ваши отношения долгими или же короткими. Опираясь на жизненный опыт, Сябитова определила фразы, которые помогут женщинам понять намерения их вторых половинок.

«Например, если мужчина говорит, что мне с тобой хорошо, но я не готов к серьезным отношениям, он подразумевает, что никогда на вас не женится», — утверждает Роза.

Информация, на которую опирается звезда в своих выводах, построена на авторской статистике и наблюдениях длинною в 25 лет. Они и вывели весьма интересные закономерности любовных знакомств.

По мнению ведущей Первого канала, женщина изначально может получать предупредительные тревожные сигналы со стороны мужчины. Но чаще всего она либо о них не знает, либо игнорирует.

«Увидев женщину и познакомившись с нею, мужчина понимает практически мгновенно, будет ли это его женщина. Если ощущение не возникло после двух-трех свиданий, оно не придет никогда», — написала Роза.

Сваха посоветовала женщинам не тратить драгоценное время, и «усыпить» никому не нужные отношения еще на ранней стадии.