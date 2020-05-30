Лиза Галкина с белокурыми локонами предстала в образе диснеевской принцессы

На фанатской страничке в Instagram дочери юмориста Максима Галкина и его супруги певицы Аллы Пугачевой появилась архивная фотография девочки. На снимке Лиза Галкина, как отметили поклонники, изображена в образе диснеевской принцессы. У нее прекрасные белокурые локоны. Дочь знаменитостей, судя по всему, готовилась в тот момент к какому-то модному дефиле.

«Прекрасная девочка. Очень неординарная», «Просто сказочная девочка. Пусть господь благословит ее, братика и их родителей», «И красива, и умна. Ну просто супердевочка», «Лизонька – ты просто аленький цветочек», — заявили в комментариях пользователи.

Отметим, что снимок был сделан примерно год назад. Сейчас Лизе Галкиной и ее братику Гарри уже по шесть лет. Этой осенью ребята должны пойти в школу.

Добавим, что дети Пугачевой и Галкина растут очень разносторонними личностями. К ним, к примеру, приходит репетитор по французскому языку. Они уже неплохо знают этот певучий язык. Также они посещают различные кружки и секции. Лиза и Гарри, к примеру, просто обожают плавать.