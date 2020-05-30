«Наташа плохо себя чувствует»: друг Вавиловой рассказал об актрисе после смерти мужа

Друг актрисы Натальи Вавиловой, которая запомнилась зрителям по роли в оскароносной картине «Москва слезам не верит» рассказал, как чувствует себя его хорошая знакомая. Как известно, Вавилова несколько дней назад похоронила мужа Самвела Гаспарова. Он скончался от коронавируса.

«Наташа сама сейчас плохо себя чувствует. К телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это тяжело…» Друг Натальи Вавиловой

Кстати, друг пары думает, что мужа Вавиловой сгубил вовсе не коронавирус. У него давно были проблемы с желудком. Самвел Гаспаров много времени проводил в больнице. Причем ему была сделана операция и мужчина уже готовился к выписке, как вдруг его самочувствие резко ухудшилось.

Добавим, что из-за пандемии далеко не все друзья пары смогли попасть на кладбище. Одни не поехали из-за преклонного возраста, другие не захотели оформлять пропуск, без которого сегодня никуда. Кроме того, на похоронах сейчас могут находиться только самые близкие родственники, сообщает «СтарХит».