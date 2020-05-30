«Крепкий брак предполагает свободу»: Лев Новоженов предсказал всплеск разводов после пандемии

Как считает телеведущий, все время находиться на глазах друг у друга супружеским парам очень сложно.

Телеведущий Лев Новоженов заявил, что в России после окончания пандемии может случиться всплеск разводов. Как он считает, какая бы крепкая семья не была, но все время находиться на глазах друг у друга очень сложно. Это, как он выразился, непереносимое испытание.

«Крепкий брак все-таки предполагает свободу. Когда тебя насильно привязывают к дому — пускай даже очень любимое лицо, все равно хочется отдохнуть и переменить картину жизни». Лев Новоженов

Как сказал Новоженов, сам он уже 38 лет счастлив в браке с последней супругой. По его словам, залог его счастливых отношений в том, что они с женой давали всегда друг друга свободу, но соблюдали при этом рамки приличия. У них очень интересная работа. Новоженов уверен, что одними семейными радостями сыт сегодня не будешь.

По словам телеведущего, во время пандемии тяжелее все-таки приходится женщинам, чем мужчинам. На них вся нагрузка по дому и заботам о близких, сообщает «АиФ».