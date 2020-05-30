«Она же выиграла только в команде»: Ирина Роднина назвала Юлию Липницкую халифом на час

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о ранних уходах фигуристов из спорта. По ее словам, есть сразу несколько известных спортсменов, которые «выскочили и тут же исчезли». Среди них она назвала олимпийских чемпионов россиянина Алексея Урманова, американку Тару Липински и россиянку Юлию Липницкую, которая выиграла в Сочи в командных соревнованиях.

«Она же выиграла только в команде! Мы уже такого насмотрелись, это называется халиф на час». Ирина Роднина

Как отметила Ирина Роднина, она может только посочувствовать перечисленным выше ребятам. По ее словам, сама она прожила в спорте долгую, но безумно интересную жизнь. Они в свое время лучше понимали, как из спорта переходить в другую деятельность.

Роднина добавила, что у спортсменов, которые блистают всего несколько лет, есть потом проблемы с психикой. Также она сказала, что для страны дорого выращивать таких чемпионов, которые после побед сразу уходят в тень и о них все забывают, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Ирина Роднина в последнее время жестко высказывается в отношении некоторых известных людей из мира спорта. Еще памятен ее конфликт с Татьяной Тарасовой, которую она обвинил в том, что у нее проблемы с мозгами. В ответ наставница назвала свою бывшую ученицу законченной дурой. Эксперты из мира фигурного катания отмечали, что две великие женщины и спортсменки ведут себя, как на базаре, что их, конечно, не красит.