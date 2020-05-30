«Америка – его второй дом»: Кастерова защитила мужа после обвинений в получении паспорта США

Телеведущая Анна Кастерова, которая вышла замуж несколько лет назад за российского хоккеиста Евгения Малкина и живет сейчас с ним в США, заявила, что ее супруг — патриот родной страны. Как известно, у Малкина есть паспорт гражданина США. Американцем по факту считается и общий сын звезд Никита, которому скоро исполнится четыре года. Мальчик родился в Америке.

Как сказала Кастерова, в свое время у них с Малкиным была безвыходная ситуация. Нужно было быстро расписаться, потому что она была беременной. При этом она сказала, что в США сделать это через связи нереально. Закон одинаков и для суперзвезд НХЛ, и для помощников президентов.

«Это была вынужденная мера. Таким образом, мы сократили срок получения моих документов. Америка сейчас — его второй дом». Анна Кастерова

Как отметила Анна Кастерова, именно в США ее муж сейчас зарабатывает деньги. В то же время он не забывает, к примеру, о родном городе Магнитогорске Челябинской области. Он помогает местным спортивным школам, сообщает «Спорт-Экспресс».