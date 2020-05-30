«Лайма не изменилась»: Винокур поделился снимком, на котором он с совсем еще маленькой Вайкуле

Дружба двух звезд насчитывает уже не один десяток лет.

Популярный артист Владимир Винокур в Instagram поделился снимками со своей давней подругой певицей Лаймой Вайкуле. Причем одной из фотографий больше шестидесяти лет. Она сделала в пятидесятых годах прошлого века. На кадре совсем еще маленькая Вайкуле в красивом платьице, а рядом ее друг Владимир Винокур в смешных шортах.

«Мы дружим с Лаймой много лет! У нас даже день рождения в один день! А слева фото в Юрмале «несколько» лет назад! Встретил на пляже девушку, с тех пор не расстаемся! Лайма не изменилась, я чуть повзрослел!» Владимир Винокур

Отметим, что Владимир Винокур на шесть лет старше латвийской исполнительницы. При этом родились они действительно в один день – 31 марта. Сейчас ему 72 года, а его подруге — 66.

Добавим, что Вайкуле каждое лето проводит в Юрмале, где у нее дом. Туда же приезжает и Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева со своим семейством. Вайкуле уже давно дружит с супругой юмориста Максима Галкина. Правда, в этом сезоне отдых под угрозой срыва из-за пандемии.