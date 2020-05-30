«Юная, свежая, глаз не отвести»: Ольга Орлова показала, как выглядела в 17 лет

Многие поклонники отметили, что звезда на снимке из девяностых необычайно красива.

Певица и телеведущая Ольга Орлова в Instagram опубликовала снимок 25-летней давности. На фотографии ей всего 17 лет. Кадр был сделан в 1995 году. Тогда она еще только начинала выступать в популярной группе «Блестящие».

«25 лет назад», — кратко подписала она снимок.

В комментариях пользователи отметили, что Ольга Орлова на кадре необычайно красива.

«Юная, свежая, глаз не отвести», «Красотка. Помню вас такой. Мы в те годы фанатели от группы «Блестящие», «Всегда красивая», «На этом фото на Наталью Орейро похожа», — заметили пользователи.

Отметим, что Ольга Орлова получила большую известность благодаря группе «Блестящие». Она была самой близкой подругой скончавшейся почти пять лет назад певицы Жанны Фриске. Орлова — крестная мать сына Фриске от гражданского брака с телеведущим Дмитрием Шепелевым Платоном. Добавим, что сейчас Орлова является одной из ведущих популярного шоу «Дом-2».