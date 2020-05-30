«Люблю тебя!»: дочь Задорнова спровоцировала слухи о романе с актером Игорем Скрипко

Ранее мужчина рассказывал, что часто бывает у девушки в гостях на Мальте.

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена в Instagram опубликовала несколько снимков с актером Игорем Скрипко. Она тепло поздравила его с днем рождения.

«Так как я накосячила с не поздравлением тебя с днем рождения вовремя, хочу выставить вот это! Люблю тебя!» Елена Задорнова

Отметим, что дочь Михаила Задорнова уже давно подозревают в романе с молодым актером. Ранее он говорил, что не хотел бы распространяться об их отношениях. По его словам, если он будет много рассказывать, то Задорнова может ему и по шее надавать.

По словам актера, их связывает романтическая дружба. «Это нечто такое особенное. Лена — мой ангел-хранитель, который меня поддерживает», — признавался ранее в беседах с журналистами актер.

больше по теме Дочь Михаила Задорнова прикрылась гитарой на откровенном снимке в соцсетях Елена уже много лет живет на Мальте.

Добавим, что Елена Задорнова уже давно живет на Мальте. В России она появляется крайне редко. Ранее стало известно, что Елена Задорнова отказалась претендовать на наследство знаменитого отца.