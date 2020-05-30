«И только Регина Тодоренко стала другой»: Максим Виторган порассуждал о переменах в мире

Актер Максим Виторган в Instagram заявил, что мир будет прежним, несмотря на пандемию коронавируса. Многие сегодня, как известно, в этом совсем не уверены.

«Мракобесы остались мракобесами, снобы — снобами, лицемеры — лицемерами. И только Регина Тодоренко стала другой». Максим Виторган

Как отметил актер, в его словах почти нет иронии. Телеведущая, как он заметил, достойно отреагировала на критику в своей адрес. По словам Максима Виторгана, меняться в мире будут только декорации и музыкальное сопровождение.

Напомним, что Регина Тодоренко во время одного из эфиров на всю страну заявила: женщины сами виноваты, что подвергаются домашнему насилию со стороны мужчин. Многие после этого обрушились на звезду с критикой. С ней были разорваны рекламные контракты. Позже телеведущая не раз извинялась за свои неосторожные слова и сняла фильм о жертвах домашнего насилия. Ее, кстати, поддержал супруг музыкант Влад Топалов. Он сказал, что будет всегда на стороне супруги, независимо от ее высказываний.