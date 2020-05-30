«Счастье есть»: Алла Пугачева нежно прилегла на плечо Максиму Галкину на архивном снимке

Фотография, судя по всему, была сделана, еще когда звезды только начинали встречаться.

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый снимок из прошлого. На кадре можно увидеть певицу в компании своего супруга телеведущего Максима Галкина за праздничным столом.

На фотографии Алла Пугачева нежно прилегла на плечо своему мужу. Надо сказать, что на снимке Максим Галкин еще совсем молодой. Ему примерно 25 лет. «Счастье есть», — гласит подпись.

Добавим, что свадьба знаменитостей состоялась в 2011 году. До этого они долго жили друг с другом. В 2013 году на свет появились их замечательные дети – близнецы Гарри и Лиза. У ребят есть свои фан-странички в соцсетях. У них огромная армия подписчиков.

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Ранее в беседах с журналистами Максим Галкин отмечал, что безумно счастлив рядом со своей супругой. Сейчас из-за пандемии Алла Пугачева не покидает территорию замка в деревне Грязь, где они живут всей семьей. При этом Галкин по-прежнему ездит на работу.