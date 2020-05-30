«Соскучились по школе»: Зара рассказала о том, как ее дети окончили учебный год

Певица Зара опубликовала в своем Instagram пост о своих детях. У певицы два сына, которые ходят в московскую школу. Дане (окончил 3 класс) и Максиму (окончил 2 класс) пришлось несколько месяцев учиться дистанционно, как и всем детям в России. Мальчики окончили этот год на отлично. Артистка отмечает, что этот период был испытанием не только для детей, но и для родителей.

«Учеба во время всеобщего карантина далась мальчишкам не легко, но, тем не менее, год закончили на отлично. Думаю, многие родители со мной согласятся, но эта пятерка — заслуга учителей и родителей. Это наши общие усилия и бесконечное терпение», — написала Зара.

Певица возлагает надежды на летние каникулы, за которые дети отдохнут и восстановят силы. А также звездная мама выразила надежду на то, что 1 сентября состоится традиционная школьная линейка. Зара отметила, что дети соскучились по школе, своим друзьям, которых не видели уже несколько месяцев и столовой.

«У меня мальчишки соскучились по школе и, не удивляйтесь, по столовой! С каким наслаждением рассказывают нам дома о котлетах и особенно вкусном школьном пюре», — написала певица.

Артистка предложила подписчикам рассказать, как их дети закончили школу, с какими трудностями столкнулись и что думают о проведении 1 сентября.