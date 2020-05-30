«Стиль неокласскика»: Анна Седокова рассказала о покупке новой квартиры

Анна Седокова опубликовала в своем Instagram пост с радостной для ее семьи новостью. Певица похвасталась приобретением новой квартиры. Аня отметила, что купила дорогую недвижимость, потому что умеет ставить цели и добиваться их. Артистка отметила, что сообщает новость не просто для хвастовства, а для того, чтобы подписчики помогли ей найти хороших подрядчиков для ремонта жилья. Седокова разыскивает целую бригаду дизайнеров, компаний по производству мебели и места, где продают строительные материалы.

«Стиль неоклассика. Темное дерево, немного золотишка и много мягкого уюта», — написала Анна.

Артистка отметила, что ее пост — это не призыв к рекламе, а обычные заботы человека, который купил квартиру и хочет ее отремонтировать в короткие сроки. Седокова попросила подписчиков посоветовать ей хороших мастеров. На что, конечно, получила массу положительных ответов и советов поклонников.

«Поздравляю с покупкой квартиры! Легкого и быстрого ремонта», «Поздравляю Вас от души», «Красотка. Хочу такие же штаны», — написалипоклонники.

В комментариях Анна получила ссылки на многие компании, которые занимаются ремонтом, производством мебели и авторской сантехники. Пользователи сети рассказали Седоковой, где найти белую с прожилками мраморную плитку в ванную комнату, а также у кого заказать качественную гардеробную комнату.