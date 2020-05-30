«Работаю в телевизоре»: Лариса Гузеева объяснила, почему ходит без маски и перчаток

Как отметила телеведущая, дураков и дур она продолжит банить.

Актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева в Instagram объяснила своим многочисленным подписчикам, почему ходит без маски и перчаток. В последнее время хейтеры буквально атаковали звезду, намекая, что она не соблюдает масочный режим.

Лариса Гузеева на своей страничке разместила снимок, на котором она стоит около телефонной будки.

«Алле, это люди? Объясняю. Без маски и без перчаток, потому что работаю в телевизоре». Лариса Гузеева

Как отметила актриса, она в свое время училась на артистку в институте. Также она сказала, что не позволит пользователям разговаривать с ней, как с подружкой. Телеведущая продолжит банить неугодных ей подписчиков, часть из которых, как она выразилась, дураки и дуры.

Отметим, Лариса Гузеева известна своим крутым нравом. Она регулярно вступает в полемику с подписчиками, которые, как она думает, не имеют права учить ее жизни. Они же, надо сказать, пытаются делать это регулярно.