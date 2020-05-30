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«Любое знание — это золото»: Наталья Подольская рассказала о предстоящем концерте

Актриса проведет онлайн концерт в поддержку больных аутоиммунным заболеванием.

«Любое знание — это золото»: Наталья Подольская рассказала о предстоящем концерте
Наталья Подольская. Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya/

Жена Владимира Преснякова младшего опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о предстоящем онлайн концерте. Наталья Подольская отметила, что это будет не просто выступление, а событие в поддержку больных аутоиммунным заболеванием. 30 мая отмечен в мировом календаре как день рассеянного склероза. Певица будет петь в поддержку людей с этим диагнозом и для всех поклонников ее творчества.

«Дорогие друзья! 30 мая в 20.00 я по собственной инициативе проведу в своем «Инстаграм» живой домашний онлайн концерт», — анонсировала артистка.

Наталья Подольская.
Наталья Подольская. Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья отметила, что мы живем в век информации и обязаны знать про такие дни, чтобы уметь поддержать тех, кто в этом нуждается.

«Любое знание — это золото! И знать больше о том, что нас окружает и что переживают люди — это крайне важно», — написала она в своем посте.

Подольская пригласила всех на концерт и высказала мнение о том, что каждый из нас может помочь ближнему, который в этом нуждается. Подольская пообещала, что зрители не только услышат ее песни, но и смогут задать артистке интересующие их вопросы лично.

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Владимир ПресняковконцертНаталья Подольскаяонлайн-концерт
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