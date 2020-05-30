«Мир продолжает жить и без тебя»: жена Эмина поделилась болью после расставания с певцом

Модель Алена Гаврилова, которую, судя по всему, бросил муж музыкант Эмин Агаларов поделилась своей болью с поклонниками. Она опубликовала слова, которые принадлежат актеру Сергею Бодрову.

«Ты останавливаешься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть, в принципе, мир продолжает жить и без тебя. Понимать это — больно. Но важно». Алена Гаврилова

Отметим, что после расставания с супругой Эмин активизировался в соцсетях. На его страничке постоянно появляются снимки с дочкой Афиной, которую ему подарила как раз Гаврилова. Не исключено, что ребенок в это непростое время живет с отцом, а мать видит крайне редко. Эмин с заботой относится к наследнице, которую безумно любит.

Кстати, поговаривают, что Эмин Агаларов уже не одинок. Возможно, у него появилась новая возлюбленная, которую, правда, он пока скрывает от посторонних глаз. Если говорить о Гавриловой, то ее душевное состояние сегодня вызывает серьезное беспокойство, сообщает «Комсомольская правда».