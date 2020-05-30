«Как можно делать такие фейки про меня?»: Собчак отреагировала на слухи о возвращении на «Дом-2»

Как отметила звезда, ей припоминают работу на проекте, чтобы поддеть и унизить.

Светская львица Ксения Собчак на своем канале в YouTube отреагировала на появившиеся слухи, что она может вернуться на шоу «Дом-2». В последнее время в проект самыми разными способами организаторы пытаются заманить так называемых «старичков». Тех, кто когда-то и делал популярность шоу. Ксению Собчак, которая блистала на проекте с 2004 по 2012 год, тоже периодически отправляют «на бревно».

Как заметила Собчак, «Дом-2» на самом деле не такая уж и плохая программа. Она считает, что именно на этом шоу люди могут научиться строить отношения.

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Что касается своего возможного возвращения, то светская львица и супруга режиссера Константина Богомолова заявила, что это обычные сплетни, которым не стоит верить.

«Как можно делать такие фейки про меня? Я не собираюсь возвращаться на «Дом-2»!». Ксения Собчак

Отметим, что у Ксении Собчак сейчас и без «Дома-2» хватает работы. Она, к примеру, ведет популярное шоу в Сети, приглашая известных гостей и звезд шоу-бизнеса. У этой программы хорошие рейтинги. Кроме того, звезда сейчас старается как можно больше времени проводить со своим мужем Константином Богомоловым и ребенком от предыдущего брака с актером Максимом Виторганом. Они, надо отметить, смогли сохранить нормальные отношения после расставания ради сына.