Заметно постройневшая Мария Порошина позировала в желтом платье на фоне красивых цветов

В информационном сообществе актрисы Марии Порошиной в Instagram появился красивый снимок звезды. На кадре она сидит в желтом платье на фоне красивых цветов. Судя по всему, она находится на своем приусадебном участке. При этом бросается в глаза, что за последнее время популярная актриса избавилась от лишних килограммов.

«Надо держать себя в форме не для того, чтобы быть красавицей, а потому что ты играешь в спектакле и тяжело физически в полном весе. Если человек худеет, он выглядит моложе. Я беру себя в руки, хотя я слабохарактерная во многом и мне очень сложно». Мария Порошина

Отметим, что Мария Порошина не так давно говорила, что сбросила сразу восемь килограммов. Это случилось благодаря репетициям на шоу «Танцы со звездами». При этом позже она отмечала, что это была вовсе не разовая акция. Она хочет сохранить вес. Сейчас она весит как во времена брака с актером Гошей Куценко, от которого родила в свое время дочь.

Добавим, что полтора года назад многодетная актриса в пятый раз стала мамой. На свет появился ее первый сын. До этого она рожала исключительно девочек. Кто отец ребенка, до сих пор точно неизвестно. Звезда тщательно скрывает личную жизнь и не делится откровениями.