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«Танцевали, смеялись, любовались видами»: Ирина Безрукова вспомнила свой школьный выпускной

Актриса поделилась воспоминаниями об окончании школы и танцах на корабле.

«Танцевали, смеялись, любовались видами»: Ирина Безрукова вспомнила свой школьный выпускной
Ирина Безрукова. Фото: https://www.instagram.com/p/B_mOC_CHhLN/

Известная актриса Ирина Безрукова поделилась в Instagram воспоминаниями о своем выпускном вечере, который прошел много лет назад. Актриса отметила, что традиционно конец мая ассоциируется у нее с окончанием учебного года. Каждый год, когда город наполняется идущими по улицам выпускниками, Ирина с трепетом и радостью думает о том дне на набережной в Ростове-на-Дону.

«Я хорошо помню свой школьный выпускной. Он проходил на прогулочном корабле, который сиял праздничными огнями, играла музыка, было по-южному тепло. Мы танцевали на верхней палубе, смеялись, любовались видами», — написала актриса.

Ирина Безрукова описала чувства от того последнего дня проведенного со школьными друзьями, а также припомнила и свои праздничные туфли, которые она сняла возвращаясь домой, потому что от танцев сильно устали ноги. Актриса отметила, что в тот день всех выпускников переполняла не только радость, но и легкое чувство волнения от предстоящей взрослой жизни. Приятные воспоминания нахлынули на артисту и она предложила своим подписчикам поделиться своими историями с выпускного вечера.

«У меня было чумовое шифоновое, сшитое на заказ, само собою, красное платье, и босоножки на высоченной шпильке. Прощание с детством было искреннее очень и немного грустное. С месяц после на каблуках ходить не могла», «Помню очень хорошо, розовое платье, первая любовь, первый поцелуй, казалось что это очень серьезно и навсегда», «Такой же как и у вас, это же ростовская фишка, Ирочка! Набережная, корабль, Дон», — написали подписчики.

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