Мария Аронова объяснила, почему вышла замуж после почти двадцати лет гражданского брака

Актриса Мария Аронова в эфире шоу «Еще не вечер» объяснила, почему она согласилась сыграть свадьбу со своим гражданским мужем бывшим начальником транспортного цеха театра, где служит, Евгением Фоминым. С ним звезда почти 20 лет прожила в гражданском браке. Даже после появления на свет дочери Серафимы они с Фоминым не спешили в ЗАГС. Как известно, их свадьба состоялась только в марте 2018 года.

«Уговорить мужа на мне жениться было крайне сложно. Я думаю, мы бы и не поженились, если не мой такой длительный, очень обстоятельный разговор с батюшкой. Когда я исповедовалась, отец Андрей мне сказал: «Маш, стоит подумать». Мария Аронова

Как отметила Мария Аронова, муж очень привязался к ее сыну от предыдущих отношений Владиславу. Именно благодаря Фомину он вырос достойным, как считает актриса, человеком. Как добавила звезда, она всю жизнь будет за это благодарна Фомину.

По словам Ароновой, их любовь с мужем с годами не угасла, а стала только сильнее. Сейчас актриса обрела душевный покой рядом с любимым человеком.