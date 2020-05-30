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«Аудитория дебильная стала»: Валерия рассказала Аните Цой о глупых челленджах

Позже исполнительница объяснила свое резонансное высказывание.

«Аудитория дебильная стала»: Валерия рассказала Аните Цой о глупых челленджах
Валерия высказалась о "дебильной аудитории"/http://globallookpress.com/

Певица Валерия в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out, где она общалась с коллегой Анитой Цой, высказалась о «дебильной аудитории». Во время беседы Цой предложила подруге устроить челлендж. Надо было произнести заготовленную заранее авторами фразу. В ответ Валерия заявила, что это какой-то трэш и ей такое совсем не по душе.

Комментарий Валерии. Фото
Валерия объяснила, какую аудиторию считает «дебильной». Фото: https://www.instagram.com/valeriya/

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала».

Валерия

Как отметила супруга продюсера Иосифа Пригожина, многие челленджи последнего времени получаются какими-то глуповатыми. Она считает их мелкими и не заслуживающими внимания.

Позже пользователи на ее страничке в соцсетях попросили Валерию объяснить слова о «дебильной аудитории». Как подчеркнула звезда, эти слова относились только к тем людям, которые, как она сказала, глотают глупый контент. Своих же поклонников она считает думающими и интеллигентными.

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