«Аудитория дебильная стала»: Валерия рассказала Аните Цой о глупых челленджах

Певица Валерия в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out, где она общалась с коллегой Анитой Цой, высказалась о «дебильной аудитории». Во время беседы Цой предложила подруге устроить челлендж. Надо было произнести заготовленную заранее авторами фразу. В ответ Валерия заявила, что это какой-то трэш и ей такое совсем не по душе.
«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала».
Как отметила супруга продюсера Иосифа Пригожина, многие челленджи последнего времени получаются какими-то глуповатыми. Она считает их мелкими и не заслуживающими внимания.
Позже пользователи на ее страничке в соцсетях попросили Валерию объяснить слова о «дебильной аудитории». Как подчеркнула звезда, эти слова относились только к тем людям, которые, как она сказала, глотают глупый контент. Своих же поклонников она считает думающими и интеллигентными.