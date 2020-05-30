«Аудитория дебильная стала»: Валерия рассказала Аните Цой о глупых челленджах

Певица Валерия в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out, где она общалась с коллегой Анитой Цой, высказалась о «дебильной аудитории». Во время беседы Цой предложила подруге устроить челлендж. Надо было произнести заготовленную заранее авторами фразу. В ответ Валерия заявила, что это какой-то трэш и ей такое совсем не по душе.

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала».

Валерия

Как отметила супруга продюсера Иосифа Пригожина, многие челленджи последнего времени получаются какими-то глуповатыми. Она считает их мелкими и не заслуживающими внимания.

Позже пользователи на ее страничке в соцсетях попросили Валерию объяснить слова о «дебильной аудитории». Как подчеркнула звезда, эти слова относились только к тем людям, которые, как она сказала, глотают глупый контент. Своих же поклонников она считает думающими и интеллигентными.