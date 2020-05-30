«Я почувствовала себя героиней фильма»: Катя IOWA рассказала о съемках нового клипа

Певица Катя Иванчикова опубликовала в своем Instagram фото, которые были сделаны в Испании. Исполнительница и ее группа отправились на родину корриды, чтобы снять новый клип. Солистка группы IOWA отметила, что прилетела в страну не имея сценария и не понимая до конца, что они будут снимать.

«И вот, я уже спускаюсь с трапа самолета. Сразу на съемочную площадку. У нас так мало времени», — написала Катя.

Артистка рассказала, что съемки проходили в испанском городе, построенном в прошлом веке для съемок вестернов. Попав туда, вся группа ощутила себя героями фильма про ковбоев.

«Лошади, пыль, салун, фактурные актеры, танцовщицы канкана в белых панталонах и красных юбках — переговариваются и недоверчиво смотрят в мою сторону», — описала атмосферу Иванчикова.

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Вместе с этим Катя вспомнила и про то, что ей пришлось выучить танец для нового клипа за 20 минут, потому что самолет с хореографом Денисом Стульниковым сильно задержался. Артистка отмечает, что времени паниковать не было и она справилась с движениями, которые должна была учить за день до съемок, за максимально короткий срок. На продуктивную работу Катю вдохновили воспоминания о Дженнифер Лопес, которой она так восхищается.