«Хорошо отношусь»: Антон Криворотов высказался о сомнительной репутации своей избранницы Барбары Пино

Накануне финала шоу «Холостяк» в Сети нашли снимки мулатки на сайте элитного стрип-клуба, а также раскопали связь девушки с олигархом.

Недели не прошло с грандиозного финала седьмого сезона проекта «Холостяк», как стало известно, что выбор героя шоу Антона Криворотова – не просто сценарий. Медийный стоматолог и победительница реалити Барбара Пино до сих пор вместе. Они проводят дни напролет вдвоем, а накануне Криворотов поделился домашним видео после пробуждения, на котором они вместе с возлюбленной забавляются и мило кривляются.

Многие «доброжелатели» постоянно указывают Криворотову на сомнительное прошлое Барбары. В частности, ее общение с олигархом, а также найденные на сайте элитного стриптиз-клуба снимки мулатки. Общаясь с подписчиками в Instagram, звездный стоматолог высказался на этот счет.

«Хорошо отношусь к этим слухам. Она меня многому научила», — пошутил Криворотов, добавив: «Вообще, бывших эскортниц не бывает. Это наша отдельная статья доходов».

Кроме того, «холостяк» и его дама сердца оказались в «прямом эфире» с музыкантом Петром Дрангой. Парни договорились о творческой коллаборации и совсем скоро представят совместный трек.

Поклонники начали заваливать Криворотова вопросами об их союзе с Пино, на что он объявил, что у них все классно, они до сих пор вместе. Фолловеры попросили стоматолога и Барбару поцеловаться. На что тот снова отшутился: «Переходите на Pornhub, у нас там целый аккаунт».