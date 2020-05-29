«Сможет рассчитывать на 1,8 млн рублей в месяц»: адвокат Жорин поделился возможными деталями процесса Пелагеи и Телегина

Журналистам звездный адвокат рассказал, что рассматривать дело будет тот же судья, который в свое время присудил алименты Денису Глушакову.

Звездный адвокат Сергей Жорин поделился с журналистами портала Teleprogramma.pro возможными деталями процесса Пелагеи и Ивана Телегина. Напомним, о своем намерении развестись с мужем певица заявляла еще в декабре 2019 года, однако лишь недавно стало известно, что артистка обратилась-таки в исполнительный орган власти. Сейчас многих поклонников очень интересует вопрос, чем завершится разбирательство бывших влюбленных и о какой сумме алиментов будет идти речь.

Жорин рассказал, что он не представляет в этой истории ни одну из сторон, но по собственному немалому опыту может судить, что главный вопрос заключается в том, как будут присуждены Телегину выплаты — в долевом отношении или в твердом денежном выражении. Хоккеист будет настаивать на втором варианте, поскольку в таком случае ему придется отчислять меньшую сумму.

«Если мы предположим, что Телегин зарабатывает 80 миллионов рублей в год, то это 7 миллионов в месяц. Одна четвертая, как хочет Пелагея, это 1,8 миллиона рублей в месяц, на такую сумму она сможет рассчитывать. Если в твердом варианте, то это гораздо меньшая сумма. У Тарасова Дмитрия, например, это 350 тысяч рублей», — отметил он.

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Акцентировал также внимание Жорин и на том факте, что слушать дело будет тот же судья, который в свое время вынес вердикт в пользу бывшей супруги Дениса Глушакова, Дарьи. Тогда Сергей принимал непосредственное участие в разбирательстве, представляя интересы девушки.