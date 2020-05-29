«Торт «Птичье молоко» made by Тасина мама»: Яна Чурикова приготовила дочери именинные угощения

Ведущая показала, как можно весело отметить день рождения школьника на самоизоляции.

Телеведущая Яна Чурикова воспитывает 11-летнюю дочь Таисию. Недавно у девочки был день рождения и знаменитая мама приложила все усилия, чтобы праздник оказался веселым.

Из-за пандемии CoViD-19 пришлось отказаться от гостей, но это не повод унывать. Зато появилось время и мама лично взялась за именинный торт. Яна крайне редко показывает подписчикам наследницу, но на этот раз сделала исключение — в Instagram телеведущей появились кадры с именинницей.

«Фото Таси из 4 «В», которой исполнилось 11 лет. Огромное спасибо Тасиным одноклассникам, что нашли возможность ее поздравить!…. P.S. Торт «Птичье молоко» и пирожные «Картошка» made by (сделаны, — Прим. ред.) Тасина мама»,— поделилась Чурикова.

Подписчики постарались скрасить день рождения девочки и оставили в комментариях массу приятных пожеланий в ее адрес, пишет сайт argumenti.ru.