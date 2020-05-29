Елена Летучая призналась, что набрала пару лишних килограммов

Телеведущая посетовала, что из-за травмы, полученной в проекте «Танцы со звездами», она не может активно тренироваться.

Известная телеведущая Елена Летучая честно признается, что жить в режиме самоизоляции ей по душе: хватает времени на семью, на хобби, на отдых. В произошедшем больше плюсов, чем минусов, уверена она. Хотя отрицательные стороны все же имеются — это лишние килограммы, которые «прилипли» к ней.

Знаменитость решила, что сядет на диету, но подписчики все же смогли рассмотреть изменившуюся фигуру телеведущей. Отвечая на вопросы в Stories, она невольно показала округлившийся живот и бедра, а еще продемонстрировала своего домашнего питомца — собаку Акиту.

«Акита совсем маленькая девочка, ей всего девять месяцев», — говорит Летучая.

Живет четвероногий друг семейства на улице, так как у мужа Елены аллергия на шерсть животного.

«Эта порода должна жить на улице», — рассказала Елена, продемонстрировав просторный вольер питомца.

Подписчики произнесли множество комплиментов в адрес телеведущей и отметили, что она отлично выглядит, пишет сайт OA. На лишний вес мало кто обратил внимание, хотя сама Елена акцентировала на этом внимание.

«Из-за сломанного ребра я не могу тренироваться, из-за сломанного ребра я не могу быть активной. Итог: два лишних кг», — посетовала ведущая.

Напомним, 41-летняя телеведущая получила травму во время участия в проекте «Танцы со звездами». На репетиции румбы она почувствовала сильную боль. До последнего надеялась, что ушиб и скор все наладится, но врачи только развели руками: перелом. Проект пришлось оставить, что очень расстроило Елену, пишет сайт argumenti.ru.