День Абдулова, финал «Солдаток» и секреты детей звезд: что покажут в выходные по ТВ

В субботу, 30 мая, на Первом – день Александра Абдулова. В 10:05 документальный фильм «Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь». Легендарного актера не стало в 2008 году. После себя он оставил записки, очерки и воспоминания, которые после его смерти были изданы под названием «Хочу остаться легендой». В фильме его друзья, коллеги и родные прочтут отрывки из этой книги, а также вспомнят, каким он был для них.

В 13:45 новая передача про сад-огород и жизнь за городом «На дачу!» с Наташей Барбье. А после нее, в 15:00 – еще одна документальная картина «Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости». А в 18:15 у Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» — Леонид Ярмольник, Игорь Николаев, Александра Яковлева, вдова актера Юлия Абдулова и его 13-летняя дочь Евгения.

В воскресенье в 13:45 – программа «На дачу!» с Ларисой Гузеевой, а вечером в 22:00 – новый выпуск летней серии игр «Что? Где? Когда?». В третьей игре зрители увидят за одним столом участников сразу двух команд – Алеся Мухина и Алены Повышевой.

После шоу, в 23:05, в эфире — 20-й Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». В этом году он пройдет в новом для себя формате большого онлайн-концерта «Оптимистические выступления. Живой эфир». В нем выступят Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Евгений Миронов, Валерий Сюткин и многие другие звезды эстрады и театра. Ведущими вечера выступят Михаил Швыдкой и Рената Литвинова.

На телеканале «Россия-1» в субботу, 30 мая, в 11:30, а также в воскресенье в 11:15 Юрий Стоянов и его новое юмористическое шоу «100ЯНОВ», в котором знаменитый артист продолжает традиции легендарного «Городка». Мастер пародий и перевоплощений представит зрителям галерею скетч-шоу, в которых примерит на себя самые разные образы персонажей. Субботним вечером в 18:00 в студии программы «Привет, Андрей!» — праздник, посвященный школьному празднику «Последний звонок».

Развлекательный телеканал ТНТ в субботу решил устроить день «Реальных пацанов». С 11:00 до 17:00 в эфире самые первые серии приключений пермской молодежи. А в 19 часов – вторая серия премьерного реалити-шоу «Остров героев» с ведущим Таиром Мамедовым. Обстановка на необитаемой земле накаляется, и уже в этом выпуске кто-то из восьми блогеров покинет шоу.

В воскресенье поклонники реалити-сериала «Солдатки», наконец, узнают имя победительницы, а также станут свидетелями предложения руки и сердца одной из участниц проекта.

На НТВ в субботу в 20:50 – Лера Кудрявцева и ее шоу «Секрет на миллион». На этот раз семейные тайны откроют дети знаменитых родителей. Наследники Елены Яковлевой, Леонида Якубовича, Михаила Ефремова, Олега Газманова, Александра Серова и Александра Малинина. Наследники расскажут о непростых взаимоотношениях со своими звездными мамами и папами.

Суббота, 30 мая, на телеканале СТС негласно станет семейным днем. Здесь у экранов ждут мальчишек, девчонок, а также поколения постарше – целый день полнометражные анимационные фильмы будут развлекать всех членов семьи. «Аисты» в 10:30, следом «Тайная жизнь домашних животных», в 15:20 «Турбо», в 17:10 «Angry Birds в кино», сразу следом – вторая часть противостояния птичек и свинок, а в 21:00 – сказочное фэнтези Тима Бертона «Алиса в стране чудес». На следующий день в 21:00 – второй фильм Бертона «Алиса в Зазеркалье».