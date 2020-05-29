Дочь Александра Абдулова от второго брака уже почти три года не появляется в соцсетях

Евгении в этом году исполнилось уже 13 лет.

Дочь актера Александра Абдулова от второго брака с юристом Юлией Мешиной Женя по каким-то причинам перестала почти три года назад публиковать свои снимки в соцсетях. Ранее она довольно часто делилась новостями на своей страничке. Что послужило поводом для столь резкого ухода из Сети, неизвестно. Последний снимок в Instagram Евгении Абдуловой датирован 12 июля 2017 года.

Интересно, что примерно с этого же времени не обновляются странички в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте» и второй жены народного артиста.

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Напомним, что 29 мая актеру исполнилось бы 67 лет. Он ушел из жизни в 2008 году. В последние месяцы жизни Александр Абдулов неважно себя чувствовал. В Израиле ему диагностировали рак легкого.

Добавим, что дочка Александра Абдулова от брака с Мешиной появилась на свет в марте 2007 года. Своего отца она по понятным причинам не помнит.