Андрейченко поделилась редкими кадрами с Абдуловым, среди которых есть постельный снимок звезд

«Мэри Поппинс советского кинематографа» актриса Наталья Андрейченко в Instagram разместила редкие фотографии с народным артистом России Александром Абдуловым. Ему бы 29 мая 2020 года исполнилось 67 лет.

«Сегодня исполнилось бы 67 лет моему партнеру по фильмам «Леди Макбет Мценского уезда» и «Окей», народному артисту России Александру Гаврииловичу Абдулову». Наталья Андрейченко

Любопытно, что среди фотографий есть и одна, где они играют постельную сцену. Для времен Советского Союза такие кадры были большой редкостью.

Напомним, что Александр Абдулов ушел из жизни в январе 2008 года. Буквально за несколько месяцев до смерти у него был диагностирован в Израиле рак легкого.

Первой женой артиста была актриса Ирина Алферова. Его приемная дочь — актриса Кения Алферова. В 2006 году, за два года до смерти, Абдулов женился во второй раз. Его супругой стала юрист Юлия Мешина. В этом браке родилась дочь Евгения. На момент смерти отца ей не было и годика.