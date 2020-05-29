Сергей Жигунов потребовал, чтобы судебный пристав вернул ему гарнитур, принтер и компьютер

Актер Сергей Жигунов на днях подал иск против судебного пристава, который ранее арестовал его личные вещи в одной из квартир. Как известно, несколько лет назад «гардемарин» взял кредит на съемки фильма у одного из российских банков, но деньги в срок не вернул. В итоге с молотка пришлось пустить его квартиру, дом и земельный участок с баней в Подмосковье.

Однако даже этих средств не хватило, чтобы закрыть все долги актера перед банком. В итоге арест был наложен даже на личные вещи звезды, которые находятся в апартаментах на Московской улице. Это еще одна из его квартир.

Между тем сам актер считает, что судебный пристав, проводивший опись имущества, сделал это с нарушением закона. Жигунов настаивает, что никому не позволял заходить в свою квартиру. Также в документе во время описи, как он считает, были указаны не все предметы. Кроме того, опись производилась без понятых, а некоторые вещи вовсе не его.

В итоге актер хочет, чтобы ему вернули принтер, компьютер, стол и гарнитур. Заседание по этому вопросу пройдет 4 июня, сообщает «СтарХит».