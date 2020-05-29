Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды эстрады обратились в ФНС за получением МРОТ

Некоторые из них получат помощь от государства, а некоторые — нет.

Звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых, к примеру, такие персоны, как Григорий Лепс, Николай Басков, Иосиф Пригожин и Леонид Агутин, подали документы в ФНС на получение МРОТ. Сегодня эта сумма равняется 12 130 рублей. Некоторые из них получат помощь от государства, а некоторые — нет. Напомним, что президент Владимир Путин пообещал выплаты в размере МРОТ на каждого сотрудника компании, относящейся к пострадавшим отраслям. Правда, есть оговорки. Компании не должны были в период пандемии сокращать более десяти процентов своих сотрудников.

К примеру, Григорий Лепс подал заявку на государственную поддержку своей ювелирной компании «Джи Эл Джуелри». У него 20 процентов акций. Однако ему уже поступил отказ. Сокращения за период пандемии составили более десяти процентов.

Не получит денег от государства и продюсер Иосиф Пригожин. Вместе с певцом Эмином Агаларовым у него компания «Гуд Фуд Стайл». Это ресторанный бизнес. Проверку компания не прошла. В марте сокращения сотрудников превысили десять процентов. Та же безрадостная картина и у Леонида Агутина. Налоговики зафиксировали сокращение сотрудников в его компании более чем на десять процентов.

Отметим, что есть и те, кто получит деньги от государства. В их числе певец Дима Билан, телеведущая Регина Тодоренко, музыкант Николай Басков, сообщает «Собеседник».