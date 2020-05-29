«Междусобойчик не пускает никого»: Шаляпин объяснил, почему он «превратился в эстрадного клоуна»

Певец Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro нелестно высказался об артистах так называемой первой величины. Как он считает, они организовали свой междусобойчик, в который другим талантливым молодым исполнителям попасть просто невозможно.

«Я превратился в эстрадного клоуна, потому что междусобойчик не пускает на эстраду никого. Но я всегда пиарюсь только за свой счет. Многие артисты просто не могут развиваться из-за этих звезд первой величины. Они же со своей стороны не думают о народе. Если мы будем молчать, то одни и те же лица будут в новогодних огоньках еще ближайшие 20 лет». Прохор Шаляпин

Как сказал Шаляпин, он — маленький артист, но в период пандемии не ноет и не жалуется на безденежье. «Многим людям сейчас сложнее, чем мне. Мне их жалко. Я сейчас просто пережидаю непростые времена. Что касается моего имиджа, так у нас вся эстрада за счет кого-то живет. В этом нет ничего зазорного», — заметил он.

По словам Прохора Шаляпина, он не может самореализоваться, потому что его не пускают на сцену, где мелькают одни и те же лица. «Конечно, эти артисты-звезды всегда будут бороться за место под солнцем, но хотелось бы зубы показать», — заявил он.