«Умение думать не связано с доходами»: Валерия заступилась за мужа после его слов о безденежье

Как отметила певица, люди занимаются не критикой его супруга, а просто перетряхивают сплетни.

Певица Валерия в Instagram под одним из своих постов вступила в полемику с пользователями. Напомним, что не так давно ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, рассказал о бедственном положении артистов из-за пандемии. В ответ музыкант Сергей Шнуров в стихах высмеял коллегу. Причем он задел и его жену Валерию. Пригожин уже пообещал, что рано или поздно Шнурову придется ответить за свои слова.

Между тем одна из подписчиц Валерии отметила, что у певицы и простых людей совершенно разные доходы, поэтому и не получается между ними конструктивного диалога.

«Да уж, совместимости никакой. Разные у нас с вами доходы, не обессудьте. Вот и проявилась к народу любовь, как только покритиковали».