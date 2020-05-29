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«Умение думать не связано с доходами»: Валерия заступилась за мужа после его слов о безденежье

Как отметила певица, люди занимаются не критикой его супруга, а просто перетряхивают сплетни.

«Умение думать не связано с доходами»: Валерия заступилась за мужа после его слов о безденежье
Валерия заступилась за Пригожина/http://globallookpress.com/

Певица Валерия в Instagram под одним из своих постов вступила в полемику с пользователями. Напомним, что не так давно ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, рассказал о бедственном положении артистов из-за пандемии. В ответ музыкант Сергей Шнуров в стихах высмеял коллегу. Причем он задел и его жену Валерию. Пригожин уже пообещал, что рано или поздно Шнурову придется ответить за свои слова.

Валерия. Фото
Валерия заступилась за мужа/https://www.instagram.com/valeriya/

Между тем одна из подписчиц Валерии отметила, что у певицы и простых людей совершенно разные доходы, поэтому и не получается между ними конструктивного диалога.

«Да уж, совместимости никакой. Разные у нас с вами доходы, не обессудьте. Вот и проявилась к народу любовь, как только покритиковали».

«Это не критика, а перетряхивание сплетен. Умение думать не связано с доходами. Я очень благодарна своей аудитории. Это не значит, что мы во всем совпадаем. Это означает, что надо всегда оставаться людьми, уметь вести диалог без хамства и оскорблений. Кто думает иначе — мне с такими точно не по пути, расстаюсь с такими без сожаления».

Валерия

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