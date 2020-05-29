«В половых делах соображаю»: Тарзан после жалоб на безденежье нашел работу «по специальности»

Супруг певицы Наташи Королевой Тарзан в Instagram сообщил, что он нашел себе новую работу. Напомним, недавно широкий общественный резонанс вызвали слова артиста, что в период пандемии люди его профессии бедствуют. При этом он привел в пример пенсионеров, которые хотя был получают во время карантина пенсию, поэтому, как он сказал, пожилым людям грех жаловаться в сложившейся ситуации на безденежье.

На фотографии, которую супруг певицы Наташи Королевой разместил в Сети, он сидит с половой тряпкой. На голове у него повязан платок. Судя по всему, Тарзан выбрал для съемок образ технички.

«Устроился на работу. По специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом. Всем добра!» Тарзан

Отметим, что за последнее время сразу несколько артистов высказывали мысль, что творческим людям после пандемии потребуется помощь государства. При этом в противовес большинство выражает мнение, что артистам в сложившейся ситуации грех жаловаться. У них есть накопления.