«Перевожу ей в месяц 150 тысяч рублей»: Бари Алибасов — младший ответил на обвинения жены

Ранее Виолетта Гришина сказала, что он не помогает их дочери.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro опроверг сообщения своей супруги, что якобы он не помогает их совместной дочери Амелии.

Как известно, Виолетта Гришина не так давно подала на развод. При этом она хочет, чтобы Бари Алибасов-младший, когда суд расторгнет их брак, платил алименты.

«Я вот прямо сейчас сижу с нашим ребенком. Я только за последний месяц перекинул своей жене 150 тысяч рублей на карту. Но ей все мало. Она привыкла к женихам, которые ей по миллиону в месяц дают. Поэтому 150 тысяч рублей для нее, конечно, несущественно. Для кого-то 150 тысяч много, а для кого-то — сущие копейки». Бари Алибасов-младший

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Как сказал сын продюсера, его супруга — женщина свободная. «Как она скажет, так и будет. Она у нас в плане отношений главная. Но мне странно, как она подает на алименты, если она все еще моя жена. У нас даже инициатива брачного контракта в свое время была от супруги. Я сразу все подписал», — заметил Бари Алибасов – младший.