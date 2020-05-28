«Люди появлялись не пойми откуда»: Суханкина объяснила, почему ушла из Большого театра

Певица Маргарита Суханкина, которая получила широкую известность благодаря группе «Мираж», объяснила, почему в свое время ушла из Большого театра. Она всегда была в этом учреждении на хорошем счету, но однажды, по ее признанию, все изменилось.

По ее словам, ее просто отчислили. Хотя она отдала театру десять лет своей жизни. Как отметила исполнительница, после перестройки артистов стали переводить на контрактную систему. Деньги постоянно менялись, как и руководство в театре, которое тащило своих солистов и артистов.

«Люди появлялись не пойми откуда. Конкурсы, по которым проходила я и мои соратники, отменили. И начали увольнять». Маргарита Суханкина

Как заметила Маргарита Суханкина, она попала в так называемую четвертую волну сокращений. Ей просто выдали бумагу, что больше в ее услугах не нуждаются. Она спокойно отнеслась к этому. Собрала вещи и покинула навсегда стены театра, сообщает портал souzveche.ru.