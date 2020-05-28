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Звездный гость

«Наших суперзвезд ненавидит вся страна»: Шаляпин резко высказался о российском шоу-бизнесе

Как отметил артист, Сергей Шнуров поднял очень злободневную тему.

«Наших суперзвезд ненавидит вся страна»: Шаляпин резко высказался о российском шоу-бизнесе
Шаляпин нелестно отозвался о звездах/http://globallookpress.com/

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что его коллега Сергей Шнуров поднял крайне злободневную тему. Ранее лидер «Ленинграда» сказал, что артистам грех жаловаться на свое финансовое положение в период пандемии и стоит поумерить аппетиты.

«Я считаю, что наши звезды живут в другом мире. Они забыли, что призваны развлекать людей. Сейчас люди страдают. У них кредиты. Много сложных ситуаций в стране».

Прохор Шаляпин

Как отметил исполнитель, в стране много творческих артистов, которые живут на небольшие деньги. При этом трагедии из этого не устраивают.

«Они получают по 30-50 тысяч рублей в месяц и не плачутся. А наших суперзвезд ненавидит уже давно вся страна. Я не был никогда поклонником творчества Шнурова, но он — настоящая звезда. Он сказал искренне, что надо менять всю систему в российском шоу-бизнесе. Звезды жалуются, но им плевать на тех, кому гораздо хуже», — заметил Прохор Шаляпин.

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