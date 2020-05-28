«Выдающаяся»: Тарасова нежно поздравила заметно постаревшую Гордееву с днем рождения

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения выдающуюся фигуристку Екатерину Гордееву с днем рождения. Ей исполнилось 49 лет. Видно, что звезда за последнее время заметно постарела.

«Выдающаяся! Поздравляю тебя! Желаю счастливой жизни тебе, дочкам, маме! Люблю и скучаю. Всегда твоя ТАТ». Татьяна Тарасова

Отметим, что Екатерина Гордеева в паре со своим супругом Сергеем Гриньковым выигрывала на Олимпиадах в 1988 году в канадском Калгари и в 1994 году в норвежском Лиллехамере. В 1992 году у них родилась дочь Дарья.

Сергей Гриньков умер в 1995 году от обширного инфаркта, который он получил прямо на тренировке. Через шесть лет Гордеева вышла замуж за олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Илью Кулика, которого тренировала Тарасова. В свое время именно про него выдающийся тренер сказала, что он ее душа. В 2002 году Гордеева родила от Кулика дочь Елизавету.