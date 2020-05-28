Невестка Бари Алибасова подала на развод с его сыном

Невестка продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Виолетта Гришина подала на развод с его единственным сыном. В браке с Бари Алибасовым – младшим она была меньше двух лет. Впрочем, девушка ранее говорила, что их отношения прекратились примерно полтора года назад. Мужчина в свое время даже не приехал забирать ее из роддома с ребенком.

Интересно, что на протяжении долгого времени Бари Алибасов – младший не давал развода своей супруге. Сейчас же он по каким-то причинам уступил ей.

«Я подала в суд на развод сначала в Калининграде, но там почему-то не стали рассматривать мое заявление, и вот теперь — в Москве. Хочется уже закончить эти бумажные дела. На алименты тоже подала: все-таки материальная ответственность должна быть на обоих родителях, это сильно мотивирует». Виолетта Гришина

Как отметила Гришина, сын Бари Алибасова — крайне нестабильный мужчина. От него никогда не знаешь, чего ожидать, что ей очень не нравится. При этом он очень любит их совместную дочь Амели. Алибасов-младший регулярно навещает ребенка. Гришина хотела бы в будущем, чтобы Бари Алибасов – младший стабильно платил ей алименты на содержание ребенка. Большего ей от него и не надо. Она, к примеру, никогда не будет мешать ему видеться с их общим ребенком, сообщает «СтарХит».