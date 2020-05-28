«Впервые посадила цветы!»: Ирина Слуцкая на карантине превратилась в «очумелого дачника»

Как отметила фигуристка, в этом году она основательно подошла к этому вопросу.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что на карантине превратилась в «очумелого дачника». Если раньше у нее катастрофически не хватало времени на различные посадки на приусадебном участке, то в этом году картина складывается совершенно другая.

«Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы! Теперь, кроме тюльпанов, у меня будет много-много цветов. Плюс декоративные цветы висят на балконе». Ирина Слуцкая

Как отметила фигуристка, на подходе рассада. Она в этом году высадит огурцы, помидоры, физалис, флоксы и даже астры. На грядке у Ирины Слуцкой уже красуется укроп, петрушка, зелень, редис и капуста. Звезда уже мечтает все это скорее высадить в свою новую теплицу.

Слуцкая спросила, есть ли среди ее подписчиков такие же фанаты огорода, как она. Многие пользователи отметили, что также часто выезжают на приусадебные участки.