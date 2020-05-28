«Надо быть скромнее, господа суперзвезды»: Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram заявил, что сегодня помощь от государства в связи с пандемией нужна не «первой плеяде звезд», а артистам из небольших государственных и народных театров. Тем, кто выступает в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.

Как заметил певец, эти люди делают для искусства и сохранения культуры намного больше, чем суперзвезды.

По словам Шаляпина, он полностью согласен с мнение музыканта группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который ранее говорил, что наши звезды устроили свой междусобойчик на телевидении. Они обслуживают определенный класс и «плюют на публику с высоты собственного величия».