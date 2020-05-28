Исаев из «Уральских пельменей» искупал детей в бассейне на территории своего загородного особняка

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Исаев в Instagram поделился видеозаписью, на которой его дети Савелий и Елисей купаются в бассейне на территории загородного коттеджа, где со своим семейством пережидает пандемию юморист.

«Ура, на Урал заглянуло лето! Не нужен нам берег турецкий, чужая вода не нужна! Курорты Уральского края!» Сергей Исаев

Как отметил шоумен, борьба с одуванчиками на их участке наконец-то закончена и пришло время расслабиться. «Теперь можно отдохнуть и поплавать в бассейне. Так, прошу вас на горочку. Савелий Сергеевич, молодец. Красота. На Урал пришло лето», — заявил он.

Отметим, что огромной популярностью в Сети пользуется новое шоу «Уральских пельменей» — «Дома с пельменями». В рамках проекта звезды рассказывают о своей жизни в самоизоляции. При этом они перестали скрывать свои загородные особняки, в которых как раз и пережидают пандемию.