«Он срывается, кричит на детей»: молодая жена Александра Половцева пожаловалась на супруга

По словам Эсаны Муратовой, карантин — испытание для их с мужем чувств.

Супруга звезды «Убойной силы» Александра Половцева, Эсана Муратова, которая младше его на 22 года, заявила о проблемах в отношениях с мужем. Как известно, у них подрастают двое детей – сын Андрей и дочь Яна.

Как отметила Муратова, в последнее время актер стал неуправляем. Всему виной карантин и потеря работы. Они вместе с мужем оказались в четырех стенах и часто кричат друг на друга.

«Дети — это непросто. Но я все равно безумно хочу третьего ребенка, просто грежу им, но Александр, похоже, сыт по горло. Он срывается, кричит на детей, не зная, куда от них деться, а я не знаю, как ему помочь справиться со своими эмоциями». Эсана Муратова

Как сказала супруга Александра Половцева, она верит, что самоизоляция скоро закончится и у ее мужа появятся новые проекты. Муратова хочет, чтобы Половцев снова занимался любимым делом. Также девушка отметила, что они сильно пострадали из-за пандемии в финансовом плане. Впрочем, она верит, что за черной полосой их жизни со звездой обязательно последует белая, сообщает «СтарХит».