«Я сильно влюбился»: Александр Обласов из «Мажора» объяснил, почему ушел от первой жены

Актер Александр Обласов, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Мажор», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему ушел от первой супруги.
«Мою первую жену звали Ольга. Она мама моего ребенка. Безумно талантливый человек. Талантливая актриса. Она младше меня на восемь лет. Конечно, нам было непросто. Оля, когда мы познакомились, была студенткой. В итоге через полтора года у нас родился сын».
По словам актера, в 2016 году он познакомился с актрисой Еленой Черновой.
«Я сильно влюбился. Так сложились обстоятельства. До 38 лет жил и не предполагал, что такое случится. Я жил до этого разумной жизнью, но не смог бороться с чувствами», — заметил он.
Как сказал актер, он обо всем рассказал Ольге.
«Мы приняли решение разъехаться. После встречи с Еленой я ощутил нечто другое. Она безумно интересный человек. Мы понимаем, что нас что-то связывает другое. Нить другого характера. Мы поженились только спустя три года после знакомства. Она, кстати, была однокурсницей моей первой супруги Ольги. Мы с первой женой сейчас в нормальных отношениях. Растим сына. Хотя в тот период расставания было, конечно, непросто», — заявил Обласов.