«Я сильно влюбился»: Александр Обласов из «Мажора» объяснил, почему ушел от первой жены

Актер Александр Обласов, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Мажор», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему ушел от первой супруги.

«Мою первую жену звали Ольга. Она мама моего ребенка. Безумно талантливый человек. Талантливая актриса. Она младше меня на восемь лет. Конечно, нам было непросто. Оля, когда мы познакомились, была студенткой. В итоге через полтора года у нас родился сын».

Александр Обласов

«Я сильно влюбился. Так сложились обстоятельства. До 38 лет жил и не предполагал, что такое случится. Я жил до этого разумной жизнью, но не смог бороться с чувствами», — заметил он.

По словам актера, в 2016 году он познакомился с актрисой Еленой Черновой.

Как сказал актер, он обо всем рассказал Ольге.