«Шесть или семь раз поцеловала»: Обласов вспомнил работу с Брежневой в «Мажоре»

Как отметил актер, он до сих пор хвастается этим моментом на съемочной площадке.

Актер Александр Обласов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил совместную работу во второй части сериала «Мажор» с популярной певицей Верой Брежневой. Она сыграла в картине саму себя. В одной из сцен певица поцеловала актера.

«Было, по-моему, примерно шесть дублей. Плюс еще укрупнение и все прочее. И получилось, что она меня раз 6-7 в щечку поцеловала. Я этим моментом хвастаюсь по сей день. Смешно, конечно, все получилось». Александр Обласов

Как отметил актер, во время съемок происходили и форс-мажорные ситуации. К примеру, однажды они едва не погибли с исполнителем главной роли Павлом Прилучным.

«В первой части по сюжету съемки велись в горящем доме. Сначала забегал в него Паша, потом я. Перед первым дублем каскадеры открыли какую-то банку, а там слизь. Похже выяснилось,что это противопожарная мазь. Сказали нам обмазаться ей, но мы не захотели. В общем, мы влетаем в горящий дом. И тут вдруг этот огонь. И я чувствую, что поджариваюсь. И мы вылетаем на улицу вместе с Пашей. В итоге подпалили уши. Потом намазались противопожарной мазью, от которой поначалу отказывались», — заметил актер.