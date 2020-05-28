Венчание как тайна: свидетель на свадьбе Собчак рассказал новые подробности о торжестве

На передачу «Вечерний Ургант» (Первый канал) пришел художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и актер Игорь Миркурбанов.

В студии они вежливо называли друг друга на «вы», чем немало удивили ведущего, поскольку известно, что артист был свидетелем на свадьбе режиссера и Ксении Собчак не только в ЗАГСе, но и в церкви.

Как оказалось, второй момент стал для Миркурбанова полной неожиданностью. О своем участии в христианском таинстве он услышал уже на гражданской церемонии. Впрочем, даже родители молодых услышали о венчании в последний момент

«По-моему, тоже в ЗАГСе узнали», — удивил Миркурбанов. «А потом я встретил на Бронной батюшку, который нас венчал (очень прекрасный, замечательный человек). Он как-то так грустно на меня посмотрел и сказал: «Как ваши дела»? Я говорю: «Прекрасно, замечательно. А как ваши?». Он ответил: «Ну получили мы за вас», — продолжил тему муж Собчак и рассмеялся. «Бог есть», — резюмировал Иван.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. На свадебной церемонии вместо лимузина у них был катафалк.