Обласов вспомнил, как после выхода «Мажора» его атаковали тринадцатилетние фанатки Прилучного

Актер Александр Обласов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил съемки в сериале «Мажор». Именно после этой работы в кино он стал известным на всю страну.
«Мажор» — это первый сериал для мена такого масштаба. Раньше у меня были только небольшие роли в кино. На этой роли я, по сути, учился».
По словам актера, он очень сдружился на съемках с главными героями – актерами Павлом Прилучным и Кариной Разумовской.
«Они стали для меня как однокурсники. А потом меня в соцсетях атаковали тринадцатилетние фанатки Паши. Это было, конечно, смешно. Мне посыпались письма. Все девочки писали, что я замечательный артист. Я ответственно каждой отвечал, благодарил», — вспомнил он.
Вскоре актер понял, что фанатки через него хотели узнать новости о жизни именно Прилучного. Он их мало интересовал.
«Они меня спрашивали: «А вы знакомы с Прилучным? А как дела у Паши Прилучного? Они нашли дорожку через меня, чтобы узнавать новости о нем», — заметил Обласов.