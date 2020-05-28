Обласов вспомнил, как после выхода «Мажора» его атаковали тринадцатилетние фанатки Прилучного

По словам актера, роль в сериале стала для него значимой.

Актер Александр Обласов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил съемки в сериале «Мажор». Именно после этой работы в кино он стал известным на всю страну.

«Мажор» — это первый сериал для мена такого масштаба. Раньше у меня были только небольшие роли в кино. На этой роли я, по сути, учился». Александр Обласов

По словам актера, он очень сдружился на съемках с главными героями – актерами Павлом Прилучным и Кариной Разумовской.

«Они стали для меня как однокурсники. А потом меня в соцсетях атаковали тринадцатилетние фанатки Паши. Это было, конечно, смешно. Мне посыпались письма. Все девочки писали, что я замечательный артист. Я ответственно каждой отвечал, благодарил», — вспомнил он.

Вскоре актер понял, что фанатки через него хотели узнать новости о жизни именно Прилучного. Он их мало интересовал.