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«Я знаю его больше пятнадцати лет»: Снаткина прокомментировала слухи о романе с Безруковым

Как отметила актриса, она с юмором относится ко всем сплетням вокруг их имен.

«Я знаю его больше пятнадцати лет»: Снаткина прокомментировала слухи о романе с Безруковым
Снаткина ответила на слухи о романе с Безруковым/http://globallookpress.com/

Анна Снаткина, которая является ведущей актрисой Московского губернского театра, ответила на слухи, что у нее роман с художественным руководителем театра, актером и режиссером Сергеем Безруковым. Пресса не раз писала, что якобы у звезд не просто рабочие отношения, а нечто большее.

«У нас с Сережей очень хорошие отношения — и дружеские, и профессиональные. Я знаю его больше 15 лет».

Анна Снаткина

Как отметила Анна Снаткина, Безруков — ее непосредственный начальник, поэтому она называет его по имени и отчеству. Впрочем, Сергеем Витальевичем Безрукова называют и все другие актеры театра.

Как добавила актриса, она в курсе, что пресса их периодически «женит». Значит, как она думает, есть интерес к их личной жизни. Она старается к этим байкам относиться с юмором. У Безрукова, как она сказала, прекрасная семья. Она с большим уважением относится к жене актера Анне Матисон, сообщает портал wday.ru.

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